M5s | Di Maio ' Noi impresentabili Ecco quelli degli altri'

M5s - pubblicati i risultati delle Parlamentarie : 490 voti per Di Maio - record per Ruocco e Taverna : Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul Blog delle stelle i risultati delle Parlamentarie , a cui hanno partecipato 40mila iscritti. Considerando la...

Sabato il candidato a presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto che Emanuele Dessì, esponente del M5S che era candidato al Senato a Roma al centro di critiche e storie poco chiare emerse negli ultimi giorni,