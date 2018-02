“Lorenzo e Claudio Baglioni sono parenti?” Sanremo | la verità sul concorrente e il

caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2018) Tra le Nuove Proposte del Festival di2018 c’è Lorenzo. E allora con quel cognome la domanda è subito sorta spontanea a tutti. È parente del direttore artistico e cantautore? Lui il Festival lo organizza e presenta. Ma si tratta semplicemente di omonimia e, a detta di Lorenzo, i due non si conoscevano nemmeno prima dell’avventura di. Chiarito questo dubbio, conosciamo meglio il cantante in gara con la canzone “Il congiuntivo”. Ma chi è Lorenzo? È nato a Grosseto nel 1986 (età 31) ma è cresciuto a Greve in Chianti per poi trasferirsi a Firenze. È laureato in matematica ma è da sempre appassionato di musica e non solo. Infatti è attore teatrale e cinematografico, comico, autore e web star. Proprio sul web è riuscito ad affermarsi grazie ad alcuni video comici e ironici, subito apprezzati da tutto il popolo di ...