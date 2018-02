Lo scandalo di Justin Timberlake al Super Bowl 2004 con Janet Jackson video | l’uscita

optimaitalia

(Di domenica 4 febbraio 2018) Quella dell'edizione numero 52 in scena stanotte negli Stati Uniti non è la prima volta dial: nella popstar si esibì nell'HalfTime Show dicon una performance che divenne controversa e famigerata per quel seno della cantante scoperto a sorpresa proprio danel finale del concerto, di fronte ad un pubblico di 143,6 milioni di persone nel mondo.https://youtu.be/Emn3TU8eLfUUn'edizione che fece, suscitò reazioni indignate da parte dei movimenti cattolici e dei genitori, trasformò lo spettacolo sportivo e musicale più visto al mondo in una questione da dibattito politico e per la quale venne coniato perfino il termine Nipplegate.Alla CBS fu comminata una multa molto salata (550.000 dollari) da parte della Federal Communications Commission (FCC), poi annullata in corte d'appello dopo il ricorso dell'emittente. ...