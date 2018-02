LIVE Verona-Roma | cronaca e risultato in tempo reale | Nicolas salva su Dzeko

Diretta/ Verona Roma (risultato LIVE 0-1) info streaming video e tv : finale incandescente : Diretta Verona Roma : info streaming video e tv, probabili formazoni, quote, orario e risultato live . Scaligeri in fiducia e a caccia di un'altra vittoria, i giallorossi devono risalire(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:00:00 GMT)

LIVE Verona-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : decide Under : Foto originale Getty Images © selezionata da SuperNews LIVE Verona-Roma 0-1 , 1 Under, Ventitreesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Bentegodi , Verona, SECONDO tempo 46 COMINCIATA LA RIPRESA DI ...