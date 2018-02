LIVE Sei Nazioni 2018 | Italia-Inghilterra in DIRETTA | 0-10 Due mete per Watson

LIVE Sei Nazioni femminile - Italia-Inghilterra in DIRETTA : azzurre - cuore e orgoglio per sognare l’impresa! : Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo. Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del ...

LIVE Sei Nazioni 2018 - Italia-Inghilterra in DIRETTA : l’Olimpico si stringe con i Leoni Azzurri! Serve l’impresa per cambiare la storia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per il Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri faranno il proprio esordio nel torneo di fronte ai 60mila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma: un debutto da brividi contro i Campioni in carica, sbarcati nella capitale per dominare l’incontro. I nostri Gladiatori cercheranno l’impresa contro una squadra mai battuta nella nostra storia: si preannuncia una ...

LIVE Galles-Scozia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 34-7. Dominio dei Dragoni - Halfpenny firma 24 punti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della partita inaugurale del Sei Nazioni 2018 di rugby, Galles-Scozia. I padroni di casa punteranno decisamente sugli Scarlets per bagnare al meglio questo torneo: 10 effettivi su 15 titolari appartengono infatti alla franchigia di Llanelli. Leigh Halfpenny, giocatore in attività con il maggior numero di punti segnati nel torneo, seppur lontano dai due mostri sacri O’Gara e Wilkinson, ...

LIVE Francia-Irlanda - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : big match a Parigi - i galletti di Brunel per il colpaccio sui verdi : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match della prima giornata del Sei Nazioni 2018: allo Stadio Saint Denis di Parigi si affrontano i padroni di casa della Francia e l’Irlanda. Sfida davvero tesissima quella odierna: si capirà, molto probabilmente, chi sarà la rivale più agguerrita per la sfida al titolo all’Inghilterra, due volte campione in carica. I transalpini di Jacques Brunel, all’esordio nella ...