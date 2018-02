LIVE Juventus-Sassuolo | streaming - diretta tv - formazioni - cambia l' arbitro

Blastingnews

: Ora LIVE su Juventus TV, canale 212 di Sky, per #JMatchTime con @Enrico_Zambruno collegato da bordocampo! ??… - jtv212 : Ora LIVE su Juventus TV, canale 212 di Sky, per #JMatchTime con @Enrico_Zambruno collegato da bordocampo! ??… -

(Di domenica 4 febbraio 2018), partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A, vedra' il fischio d'inizio alle ore 15. A proposito del fischio d'inizio, una curiosita':l'della partita. Ad arbitrare il match non ci sara' infatti l'Pasqua della sezione di Tivoli, che sara' il Var, ma Piero Giacomelli della sezione di Trieste. In pratica uno scambio di ruoli. Serie A,inufficiali. Manca poco al calcio d’inizio del match tra @fc e @US, pronte a darsi battaglia per la conquista dei 3 punti: ecco ledelle due squadre! #Juve#SerieATIM pic.twitter.com/BcAexAWdDg— Serie A TIM @SerieA_TIM 4 febbraio 2018Crotone: problemi di formazione in attacco per Mister Allegri, dubbio di Iachini sull'esordio dei nuovi acquisti. Andiamo subito a vedere le4-4-2: Buffon; De ...