LIVE Juventus-Sassuolo 5-0 | streaming - diretta tv - formazioni Video

LIVE Juventus-Sassuolo : streaming - diretta tv - formazioni - cambia l'arbitro Video : Juventus-Sassuolo, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A, vedra' il fischio d'inizio alle ore 15. A proposito del fischio d'inizio, una curiosita': cambia l'arbitro della partita. Ad arbitrare il match non ci sara' infatti l'arbitro Pasqua della sezione di Tivoli, che sara' il Var, ma Piero Giacomelli della sezione di Trieste. In pratica uno scambio di ruoli. Serie A, Juventus - Sassuolo in diretta: formazioni ufficiali. Manca ...