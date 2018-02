Lista Noi con l' Italia | i nomi dei candidati al consiglio regionale

Maurizio Lupi : "Se cancellano la Lista "Noi con l'Italia" in Lombardia rischiamo di non arrivare al 3%" : "È successo che il magistrato della corte d'Appello della circoscrizione 1 e 4 ha detto che mancava tra gli atti il documento di collegamento alla coalizione di "Noi con l'Italia". E quindi mancando questo, avrebbe dovuto essere presentata anche la documentazione dei candidati all'uninominale". Lo dice a Repubblica Maurizio Lupi, di "Noi con l'Italia", che alla domanda sul perché non sia stata presentata la documentazione si sfoga: ...

Imprenditrice green capoLista di 'Noi con l'Italia' : Porterò avanti un' appassionata campagna elettorale per far vincere i cittadini troppo spesso lasciati soli dalla politica tradizionale'.

Michela Vittoria Brambilla rischia l'esclusione dalle elezioni. Indiscrezione del Corsera : manca la dichiarazione di apparentamento della Lista 'Noi con l'Italia' : Ci sono 15 candidature della coalizione di centrodestra nella circoscrizione Lombardia 1, alla Camera, che rischiano di saltare e tra queste c'è un nome eccellente, quello di Michela Vittoria Brambilla. Un'Indiscrezione del Corriere della Sera spiega che solo un ricorso in Cassazione, nelle prossime 48 ore, può salvare le candidature in bilico.Le candidature, spiega il Corsera, sono a rischio per una ragione precisa:"L'ufficio ...

Renzi : «Di Pietro rappresenta una cultura giustiziaLista che noi non abbiamo mai apprezzato» : Il segretario del PD ha difeso le sue scelte sui candidati, facendo alcuni esempi di decisioni che ha dovuto prendere The post Renzi: «Di Pietro rappresenta una cultura giustizialista che noi non abbiamo mai apprezzato» appeared first on Il Post.

E' nata la Lista 'Noi con l'Italia' : ecco chi ne fa parte Video : Si è svolta nella mattinata di questo martedì 19 dicembre a Roma la presentazione ufficiale della nuovo movimento Noi con l'Italia. Tale soggetto correra' alle #Elezioni politiche di inizio 2018 come componente più moderata della coalizione di #centrodestra, a fianco di Forza Italia, Lega Nord [Video] e Fratelli d'Italia. Vediamo maggiori dettagli. 'Noi con l'Italia' sara' la quarta gamba del centrodestra: ecco i nomi dei promotori La nuova ...