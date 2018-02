Lista Lega con Salvini per il Lazio | i nomi dei candidati al consiglio regionale

Elezioni 2018 - ecco i candidati in Lista per la Lega - : Matteo Salvini ha ufficializzato nei giorni scorsi i nomi che il suo partito schiererà in vista delle Politiche del prossimo 4 marzo . Tra i big le new entry Giulia Bongiorno e Alberto Bagnai, ma ...

Coppa di Lega inglese : il City di Guardiola prima finaLista : Non c'è spazio per le favole a Bristol. Il Manchester City impone la propria legge anche sul terreno dei quinti della Championship e, grazie alla vittoria per 3-2, prenota il viaggio a Wembley per la ...

Elezioni regionali 2018 - centristi e ex Pdl in Lista con Gori (Pd). E Fontana (Lega-Fi-FdI) : "Via centomila clandestini" : Tanta società civile, mondo del lavoro e ordini professionali, l'associazionismo laico e cattolico, un certo numero di ciellini, qualche ex esponente locale del centrodestra, sindaci o assessori di ...

La giornaLista Ana Belaval esulta per l'intervista a Ricky Martin. Non si accorge che lui è ancora in collegamento e si imbarazza : Una reporter di dell'emittente WGN di Chicago, Ana Belaval, aveva appena finito di intervistare Ricky Martin sulla situzione a Puerto Rico dopo l'uragano Maria. Credendo che il cantante portoricano non potesse vederla, ha iniziato a esultare senza freni.Dicendo che non poteva credere di aver parlato con il suo idolo. Ma lui era ancora in studio, ed era anche molto divertito dalla scena. Quando si è accorta della figuraccia in diretta tv, ...

M5S - la Lista dei candidati ora è pronta D’Alema : «Ma il vero pericolo è la Lega» : I nomi sono custoditi da due notai e la lista sarà resa pubblica oggi alle 16.30 da Luigi Di Maio in una conferenza stampa nella quale il capo politico del Movimento porterà con sé sul palco una decina di candidati e illustrerà i 20 punti del programma