L’influenza suina è tornata a colpire | 2 morti e moltissimi ricoveri

Blastingnews

: Torna l'influenza suina in Italia: tutti i sintomi - - nonstop9981 : Torna l'influenza suina in Italia: tutti i sintomi - -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Il numero dei pazienti contagiati dalsarebbe tornato, nell’ultimo periodo, a toccare statistiche molto simili a quelle registrate dall’epidemia che colpì l’Italia 10 anni fa. Stiamo parlando di una grave epidemia infettiva partita da un particolare ceppo virale mutato e che rischiò di trasformarsi in una vera e propria pandemia, cogliendo, in particolar modo impreparate, le autorità sanitarie di tutto il Paese. Influenza, numerosie due decessi: di cosa si tratta Il virus A-H1N1 si sarebbe nuovamente abbattuto sull’Italia facendo registrare, in pochissimo tempo, un numero particolarmente notevole diospedalieri e due decessi avvenuti in Sardegna. Una nuova ondata di paura dopoarrivata quest’inverno che ha rischiato di mettere KO l’intero Paese. Le casistiche dei pazienti ricoverati in quest’ultimo periodo sarebbero, senza alcun ...