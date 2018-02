L’immigrazione non è la causa della violenza contro le donne

ilfattoquotidiano

: La violenza non è mai la soluzione, la violenza è sempre da condannare. E chi sbaglia, deve pagare. L’immigrazione… - matteosalvinimi : La violenza non è mai la soluzione, la violenza è sempre da condannare. E chi sbaglia, deve pagare. L’immigrazione… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Quel che è successo a Macerata è emblematico: un giovane fascista spara sulla folla, mirandogiovani di pelle nera, ferendone 6. Viene ‘giustificato’ dalla Lega, che promette leggi ferreee appoggiato apertamente da Forza Nuova che di fatto istiga i suoi seguaci a sparare sugli immigrati. Viene da chiedersi: ma come fanno a esserci partiti di questo tipo in Italia, se la Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista e l’istigazione dell’odio razziale? Questo attentato razzista è stato ‘giustificato’ come una vendetta per la tragica vicenda di Pamela, la diciottenne barbaramente uccisa. Per questo omicidio è accusato uno spacciatore nigeriano. C’è chi ha sciacallato su questo ennesimo femminicidio, ipotizzando un legame tra immigrazione esulle. Sarebbe bene ricordare che lale, come ...