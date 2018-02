“Like” per una buona causa | ora la beneficenza si fa via Facebook

wired

(Di domenica 4 febbraio 2018) Non solo passatempo. I social network possono essere un’efficace cassa di risonanza per le organizzazioni non profit. Via social associazioni di volontariato e organizzazioni umanitarie possono dialogare in maniera più segmentata coi propri pubblici e interfacciarsi a livello locale e internazionale in modo semplice.Social Good nasce con quest’obiettivo: mettere a disposizione delle organizzazioni non profit strumenti strategici per raggiungere, dialogare e coinvolgere gli utenti del social e i volontari. L’opzionepermette alle organizzazioni di creare rapidamente interesse per le loro cause configurando una pagina dedicata, per condividere le loro storie e supportare un obiettivo di raccolta fondi. Le associazioni possono anche decidere di portare suuna campagna già avviata esternamente. ...