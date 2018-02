“L’hanno pagata…” Nuovo capitolo scottante sul caso droga all’isola dei Famosi Tra

caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2018) All’Isola deitira aria di tempesta e il problema non è certo meterologico. Tutti stiamo seguendo ‘l’affaire’ marijuana che vede coinvolti Eva Henger in qualità di accusatrice e Francesco Monte nei panni dell’accusato. L’ormai ex naufraga ha accusato l’ex di Cecilia Rodriguez di aver fatto uso di sostanze nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del reality e la questione appare non solo ancora irrisolta, ma ancora più complicata. Nelle ultime ore sono infatti circolate diverse indiscrezioni sul web su un presunto insabbiamento del, compresa l’affermazione del sito Dagospia secondo cui Mediaset avrebbe chiesto alla Henger di non fare più cenno alla vicenda: “Pur senza tornaconto, Mediaset imporrà il silenzio a Eva, che non tornerà sull’argomento “canne sull’Isola””. ...