Levante | tutti pazzi di Pazzini | ecco il ‘pazzo kit’ per l’esultanza | tifosi in delirio

calcioweb.eu

: 'C'era una volta un bravo ragazzo...'. #Levante, esordio con gol: tutti pazzi per #Pazzini ?? - DiMarzio : 'C'era una volta un bravo ragazzo...'. #Levante, esordio con gol: tutti pazzi per #Pazzini ?? -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Esultanzani –’ dini, l’attaccante ex Verona subito grande protagonista con la maglia deled autore del gol del pareggio nella gara di campionato contro il Real Madrid, una rete clamorosa per il 2-2. Con il club spagnolo già ai piedi del suo nuovo attaccante, tanto che – sul proprio profilo Twitter, ilha diffuso il’ kit da ritagliare per riprodurredell’attaccante italiano. Un inizio incredibile per l’attaccanteni che adesso si candida ad essere grande protagonista fino al termine della stagione, che rimpianti per le squadre italiane.ni, inizio da sogno, il video L'articolodini:il ‘pazzo kit’ per l’esultanza,insembra essere il primo su CalcioWeb.