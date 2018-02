Letizia Pezzali | da donna in carriera a scrittrice

vanityfair

(Di domenica 4 febbraio 2018) Quando Unainesce in Italia, nel 1989,ha dieci anni e sogna di fare la veterinaria a Pavia, dove vive con la famiglia. Fastforward, 15 anni dopo:sceglie la strada dell’alta finanza e da Milano si trasferisce a Londra. Altro fastforward, 10 anni dopo:molla l’alta finanza per la scrittura, Londra per Lussemburgo. Anche se si definisce una «persona avversa al rischio», lasciare unaben remunerata e ad altissimo tasso di adrenalina per abbracciarne una fatta di pantaloni della tuta, frustrazioni quotidiane e mug di tisane alle erbe è in effetti un grosso salto nel buio. Con il suo primo romanzo, L’età lirica, scritto nei ritagli di tempo di un lavoro che il tempo se lo ingoia, era arrivata in finale al Premio Calvino. Del secondo, Lealtà (Einaudi, pagg. 280, 17 euro), aveva già venduto i diritti in sette Paesi prima di uscire in ...