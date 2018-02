LAURA BOLDRINI SGOZZATA E DECAPITATA Post Facebook e foto choc | individuato l’autore

LAURA BOLDRINI sgozzata - la foto choc su Facebook : 'Ma io non ho paura'. Preso l'autore del post. : 'Io pago ogni giorno il mio impegno contro le destre quando la mia testa viene decapitata in una foto montaggio, che viene fatto circolare sulla rete, anche davanti agli occhi di mia figlia. Io lo pago ...

'Matteo Salvini è il più cattivo dei maestri' - LAURA BOLDRINI - : Roma, 4 feb. , askanews, 'Ci sono diversi cattivi maestri ma quello più attivo si chiama Matteo Salvini. In questi anni ha creato paura e caos, anzichè aiutare a risolvere i problemi non facili come ...