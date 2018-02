La sorella di Arielle Kebbel è sparita nel nulla | i fan di The Vampire Diaries si

optimaitalia

: La sorella di #ArielleKebbel è sparita nel nulla: i fan di The Vampire Diaries si stringono intorno all'attrice… - OptiMagazine : La sorella di #ArielleKebbel è sparita nel nulla: i fan di The Vampire Diaries si stringono intorno all'attrice… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Sono ore concitate queste per i fan di Thedopo l'annuncio che ladinel. L'amata Lexie della serie tv dedicata ai vampiri, proprio qualche ora fa ha lanciato il suo disperato appello sui social chiedendo aiuto ai fan e a tutti coloro che abitano in zona e possono aiutarla a trovarla.Ladinelle scorse ore a Los Angeles insieme alla sua cagnolina, Cindy Crawford, e da allora non si hanno notizie su di lei. Tra i fan c'è già chi prega pensando al peggio mentre chi, tra i commenti, prova a rincuorare la disperata attrice.Nessun aggiornamento è arrivato in queste ore e questo lascia pensare che ladellasia ancora tra gli scomparsi ormai dallo scorso 31 gennaio. L'attrice ha lanciato un appello sui social includendo una serie di foto di Julia e del suo cane, Cindy. Le due sono ...