huffingtonpost

: 'La scelsi per i suoi occhioni dolci e malinconici...'. Il ricordo commosso di Carlo Verdone della sua 'Magda' - HuffPostItalia : 'La scelsi per i suoi occhioni dolci e malinconici...'. Il ricordo commosso di Carlo Verdone della sua 'Magda' -

(Di domenica 4 febbraio 2018) "Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: Irina Sanpiter, la Magda di Bianco, Rosso & Verdone. Sono molto triste,addolorato. Ci vedevamo poco ma l'abbraccio, quando ci si incontrava, era sempre forte e pieno di dolce nostalgia. Era russa, di Mosca: me la fece incontrare Sergio Leone in quanto era parente della moglie (moscovita) dello sceneggiatore Giorgio Arlorio". Lo scrive sulla sua bacheca Facebook l'attore e regista Carlo Verdone nel giorno della scomparsa di Irina Sanpiter, che ha recitato al suo fianco nel film Bianco Rosso e Verdone."Fra tre opzionisubito lei per via di quegliche dovevano essere una caratteristica della mia Magda. Non volle continuare per scelta la strada del cinema. Era rimasta appagata dal nostro film e si mise ad organizzare eventi e concerti musicali. Non ...