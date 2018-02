La Roma espugna Verona e ora insidia l' Inter

La Sampdoria espugna l'Olimpico : Roma ko 1-0. Fischi da parte del pubblico : La Roma è in una crisi senza fine: i giallorssi hanno perso per 1-0, in casa, contro la Sampdoria di Marco Giampaolo che ora è solo a meno quattro proprio dalla squadra di Eusebio Di Francesco. La partita è stata giocata su ritmi molto alti con le due squadre che si sono divise i tempi: il primo a totale appannaggio dei blucerchiati, il secondo dei giallorossi che sono però stati puniti da Zapata all'80'. La Roma, nel primo tempo, ha ...