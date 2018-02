La Roma c’è | la “rinascita” parte da Verona | vittoria di carattere!

Verdi - tutti pazzi per l’attaccante del Bologna : non solo l’Inter - c’è anche la Roma : La decisione dell’attaccante Verdi ha sorpreso un pò tutti, il calciatore ha scelto di rimanere al Bologna e di rifiutare il corteggiamento del Napoli, squadra che guida la classifica del campionato di Serie A, situazione che non si vede tutti i giorni. Sono vari i motivi che hanno spinto il calciatore a declinare l’offerta degli azzurri, la prima riguarda il presente. Verdi sta disputando la migliore stagione della carriera ed al ...

Usa - il Tesoro diffonde la “Putin List” : 210 oligarchi e politici che potrebbero subire di sanzioni. C’è anche Roman Abramovich : Nuove sanzioni contro la Russia, al momento, non sono necessarie ma la Putin list è già pronta. L’ha messa a punto il Dipartimento del Tesoro e contiene i nomi degli oligarchi e dei politici vicini al presidente russo che potrebbero essere colpiti dalle nuove misure previste dalla legge approvata dal Congresso per punire le interferenze che sarebbero state esercitate da Mosca sulle presidenziali del 2016. Nella lista stilata a Washington ...

Campidoglio : tra le grandi città meno inquinate d’Italia c’è anche Roma : Roma – Roma è tra le migliori grandi città italiane per qualità dell’aria. Nel 2017 sono stati certificati dalle stazioni di monitoraggio 26 sforamenti dei limiti imposti dalla... L'articolo Campidoglio: tra le grandi città meno inquinate d’Italia c’è anche Roma su Roma Daily News.

Milan-Lazio 2-1 - ma Cutrone segna di braccio : video|Foto Ora c’è Roma-Samp : 0-1 : Per la prima volta i rossoneri vincono tre partite di fila. Il gol del baby attaccante, al 15’, viziato da un tocco sospetto: i biancocelesti non protestano e la Var non interviene

