La paura per le api salverà gli elefanti

Sparatorie Macerata - il percorso di Traini : due ore di paura - : L'uomo, a bordo della sua auto, ha sparato in diverse zone della città marchigiana, tra cui via dei Velini e via Spalato, prima della cattura avvenuta in piazza della Vittoria

Molestie - perché le 124 attrici hanno paura di fare i nomi? : Premessa sostanziale: che 124 attrici del cinema italiano si siano messe insieme, incontrandosi e discutendo, e abbiano fatto una lettera pubblica in cui denunciano un sistema marcio e prendono posizione a favore di chi ha ha parlato è un fatto importante e positivo. Anzi, ci si attendeva questa mossa da tempo, magari a ridosso dello scandalo Brizzi. Ma in ogni caso, semplicemente e banalmente, meglio tardi che mai. Il problema però è un altro, ...

DIRETTA / Discesa Garmisch streaming video e tv : paura per la Wiles! Risultato live - Coppa del Mondo sci donne : DIRETTA Discesa femminile Garmisch streaming video e tv, orario e Risultato live. La Coppa del Mondo di sci propone una libera in Germania (3 febbraio)(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:17:00 GMT)

“Sono devastata”. Tour sospeso e paura per Lady Gaga : come sta. La cantante costretta ad annullare altri concerti per problemi di salute. È lei stessa a comunicarlo a tutti spiegando la situazione. Le sue condizioni : Un annuncio che ha spiazzato tutti, rimbalzando in un batter d’occhio da un social all’altro alimentando sgomento, paura e rabbia. Su Twitter Lady Gaga ha sorpreso tutti, nell’imminenza di una serie di concerti, e ha gettato un’ombra sulle sue reali condizioni di salute. Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo Tour europeo a causa di “forti dolori” che hanno “influito sulla sua ...

Sanremo - parte la campagna 'Tu non mi fai paura' per dire 'no' alla violenza sulle donne : Per tutta la settimana personaggi del mondo della musica, della cultura e dello sport si alterneranno nella Gift room tutti con un unico obiettivo: dire No alla violenza sulle donne.