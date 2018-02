La celebre Magda di Verdone è venuta a mancare | il toccante ricordo del regista Video

La celebre Magda di Verdone è venuta a mancare : il toccante ricordo del regista : Irina Sanpiter, celebre Magda nel film Bianco, rosso e Verdone dell'attore e regista Carlo Verdone, è venuta oggi a mancare. La donna, di origine russa, è conosciuta al pubblico italiano per via del ruolo di Magda, moglie di Furio, nel famoso film del 1981. La notizia ha fatto subito il giro del web e delle principali testate giornalistiche e in molti hanno espresso il proprio dispiacere per quanto avvenuto. Sono tantissimi i messaggi di ...