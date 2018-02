Juventus-Sassuolo 7-0 | triplo Higuain e doppio Khedira Tutto facile per i bianconeri

repubblica

: Apache, Joya, Pipa ???????????? La storia... Argentina di #JuveSassuolo ?? - juventusfc : Apache, Joya, Pipa ???????????? La storia... Argentina di #JuveSassuolo ?? -

(Di domenica 4 febbraio 2018) TORINO -come previsto: con illa Juve ha vinto, e l'aggettivo '' non rende l'idea, e sopratgli emiliani non hanno fatto nulla, ma proprio nulla, per smentire le ...