Juventus | Marotta risponde a De Laurentiis | ' È un burlone'

Marotta si sfoga contro De Laurentiis : parole al veleno dell’ad della Juventus ! : Marotta non le manda a dire al Napoli e risponde a tono dopo le polemiche della settimana relative a Politano e non solo. L’ad della Juventus ha parlato ai microfoni di Premium sport, parole al vetriolo quelle del dirigente bianconero: “Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che certe insidie vanno affrontate annualmente: che sia il Napoli o un’altra. Quello che dicono gli altri ci carica, vista la tradizione che ha la Juventus ...

Sassuolo - Carnevali “spiega” il caso-Politano : il no al Napoli - lo zampino della Juventus e l’incontro di ieri con Marotta : Il dg del Sassuolo Carnevali , ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Babacar. Il dirigente dei neroverdi però è stato incalzato dalle domande su Politano ed ovviamente è stato costretto a dare delle spiegazioni in merito a quanto accaduto nella notte di ieri con la trattativa col Napoli che sembrava essere avviata ma poi è sfumata improvvisamente nel finale. “Per prima cosa mi sento di ringraziare il Napoli , ...

Juventus, Caligara al Cagliari: acconto per Han. Il piano di Marotta… Juventus, Caligara AL Cagliari- Juventus e Cagliari, nelle scorse ore, hanno definito il trasferimento in rossoblù del giovane Caligara. Giovane di grande talento e dai margini di miglioramenti notevoli. La Juventus ha scelto di rinunciare al ...