Juventus | Marotta | ' Non ci toccano le frecciatine da Napoli de Laurentiis un burlone'

Marotta si sfoga contro De Laurentiis : parole al veleno dell’ad della Juventus! : Marotta non le manda a dire al Napoli e risponde a tono dopo le polemiche della settimana relative a Politano e non solo. L’ad della Juventus ha parlato ai microfoni di Premium sport, parole al vetriolo quelle del dirigente bianconero: “Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che certe insidie vanno affrontate annualmente: che sia il Napoli o un’altra. Quello che dicono gli altri ci carica, vista la tradizione che ha la Juventus ...

Sassuolo - Carnevali “spiega” il caso-Politano : il no al Napoli - lo zampino della Juventus e l’incontro di ieri con Marotta : Il dg del Sassuolo Carnevali, ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Babacar. Il dirigente dei neroverdi però è stato incalzato dalle domande su Politano ed ovviamente è stato costretto a dare delle spiegazioni in merito a quanto accaduto nella notte di ieri con la trattativa col Napoli che sembrava essere avviata ma poi è sfumata improvvisamente nel finale. “Per prima cosa mi sento di ringraziare il Napoli, ...

Juventus - Caligara al Cagliari : acconto per Han. Il piano di Marotta… : Juventus, Caligara al Cagliari: acconto per Han. Il piano di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Caligara AL Cagliari- Juventus e Cagliari, nelle scorse ore, hanno definito il trasferimento in rossoblù del giovane Caligara. Giovane di grande talento e dai margini di miglioramenti notevoli. La Juventus ha scelto di rinunciare al ...

Calciomercato Juventus/ News - Beppe Marotta il re delle plusvalenze (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Beppe Marotta si è dimostrato ancora una volta uno dei dirigenti più intelligenti del nostro calcio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus - a tutto Marotta : Buffon - Politano e la battuta di De Laurentiis : La Juventus in campo per la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, prima del match ecco le dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Rai Sport: “Buffon? Premetto che noi siamo un tutt’uno. E’ giusto che un campione della sua statura faccia delle riflessioni con calma. E’ importante che sia tornato in campo. Abbiamo sempre detto che la decisione spetta a lui. Il confronto col presidente sarà basato sul rispetto ...