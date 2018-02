Juventus | Chiellini | ' Partita difficile | il campionato è lungo'

GIORGIO CHIELLINI - Juventus / Il difensore : a breve rinnoverà il contratto con i bianconeri : GIORGIO CHIELLINI , JUVENTUS : il difensore sottolinea come a breve rinnoverà il contratto con i bianconeri che è in scadenza nel giugno prossimo. Il centrale inoltre parla della sua squadra.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Juventus - Chiellini : 'Noi e il Napoli diversi - sarà lotta fino alla fine. Per il mio rinnovo è tutto fatto' : Soddisfatto Giorgio Chiellini , che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "E' stata una vittoria importante - ha detto il difensore bianconero -, perché Bergamo è un campo difficile ...

Juventus - Chiellini : 'Il rinnovo arriverà a breve - nessuna sorpresa' : ROMA - Il futuro di Chiellini è ancora alla Juve . 'A breve rinnoveremo - dice il difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport 24 - non ci saranno sorprese. In dirittura? Sì, solo il momento per far riposare i dirigenti che ora sono impegnati nel mercato'. Tutto sulla Juve CAMPIONATO - In campionato ormai è una corsa ...