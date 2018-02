Junior Tim Cup in campo a Benevento : ANSA, - ROMA, 4 FEB - Le squadre della parrocchie di San Modesto e di Santa Maria Assunta si sono affrontate al 'Ciro Vigorito' di Benevento in un triangolare amichevole che ha coinvolto anche la ...

Reggio Emilia - volge a conclusione con l'ultima lezione l'ottava edizione di UniJunior : ... il progetto che Unimore, con l'Associazione Leo Scienza, rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni, proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza e alla cultura con lezioni divertenti, ad ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Ultimo tentativo del Boca Juniors per Gustavo Gomez - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie legate al mondo rossonero: nuovo rilancio del Boca Juniors per il cartellino del centrale Gustavo Gomez.

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Ultimo tentativo del Boca Juniors per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: nuova offerta da parte del Boca Juniors per aggiudicarsi il centrale paraguaiano Gustavo Gomez.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:19:00 GMT)

VINCITORE Junior BAKE OFF ITALIA 2018/ Massimo conquista il primo posto : pubblico al settimo cielo! : La terza edizione di JUNIOR BAKE Off si conclude con la vittoria del piccolo Massimo! Solo secondo Alessandro che non convince i giudici con il suo ultimo dolce.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 22:57:00 GMT)

Junior Tim cup - festa a Napoli con Rog : ROMA, 25 GEN - I ragazzi della Junior Tim cup, il torneo di calcio per Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Marko Rog, ...

Junior Bake Off 3/ Eliminati quinta puntata e diretta : Edoardo ed Elisa lasciano la cucina di Real Time! : Junior Bake Off Italia 3, la quinta puntata: chi sarà eliminato e chi invece riceverà l'ambitissimo grembiule blu? I pasticceri ancora alle prese con la prova tecnica e quella creativa.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 22:12:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - il Boca Juniors non soddisfa le richieste per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gustavo Gomez non rientra più nei piani dei rossoneri. Il Boca Juniors non soddisfa però le richieste economiche del MILAN(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Monitorato il giovane Rosales del Boca Juniors (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: occhi puntati sul giovane talento Carlos Matias Rosales, trequartista classe 1999 del Boca Juniors.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Il presidente del Boca Juniors è fiducioso per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gustavo Gomez sembra destinato a partire e piace al Boca Juniors, come affermato dal presidente Angelici.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Giorgio Zacchia / Ospite speciale di Junior Bake Off Italia 3 : il piccolo talento torna su Real Time! : Giorgio Zacchia torna in tv! Il piccolo talento della tv Italiana, che abbiamo conosicuto a Piccoli Giganti, è l'Ospite speciale di Junior Bake Off Italia 3! (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:00:00 GMT)

DAMIANO CARRARA/ Lo chef conquista Real Time : a febbraio nuovo show con Katia Follesa (Junior Bake Off Italia) : Lo chef DAMIANO CARRARA è tra i protagonisti della quarta puntata di Junior Bake Off Italia, giunto alla terza stagione, in onda questa sera su Real Time.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:00:00 GMT)