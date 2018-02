Jeremias Rodriguez nuovo concorrente dell' Isola dei Famosi? ' Sono pronto a firmare'

Aida Yespica/ Il flirt con Jeremias Rodriguez al Gf Vip è solo un lontano ricordo? (Verissimo) : Silvia Toffanin incontrerà a Verissimo Aida Yespica , ex concorrente del GF Vip in questi giorni sotto i riflettori per la fine della sua storica amicizia con Claudia Galanti.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:47:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : le sorprendenti dichiarazioni di Jeremias Rodriguez su Monte Video : L'ex concorrente del ''Grande Fratello Vip 2'', # Jeremias Rodriguez , nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista per il programma ''Mattino 5'' condotto dalla Panicucci. Naturalmente, visto i molti problemi per #Francesco Monte arrivati grazie alla clamorose dichiarazioni dell'ex attrice pornografica Eva Henger [ Video ] l'intervista è stata mirata quasi interamente sull'ex tronista di ''Uomini e Donne''. Tuttavia, però, le risposte del fratello ...

Isola Dei Famosi 2018 : Jeremias Rodriguez prossimo naufrago? Ipotesi o realtà? : Jeremias Rodriguez futuro naufrago dell’Isola Dei Famosi 2018? Pare ormai una sorta di “ragionamento perfetto”: “un Rodriguez sta ad un reality come Eva Henger al porno”. O per voler parafrasare un antico proverbio: “un belenno al giorno toglie il medico di torno” Jeremias Rodriguez in partenza per l’Honduras? Aldilà dello scherzo e delle battute pare che il piccolo di casa Rodriguez non sia stufo di reality. Oggi, infatti, venerdì 2 ...