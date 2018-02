Isola | Nadia Rinaldi contro l' ageismo di Francesco Monte | le parole al veleno

Blastingnews

: In 5 minuti di programma: - HA PORTATO LA DROGA NEL PROGRAMMA - legalizzazione delle droghe - 49% di share - il terrore di Nadia #Isola - trash_italiano : In 5 minuti di programma: - HA PORTATO LA DROGA NEL PROGRAMMA - legalizzazione delle droghe - 49% di share - il terrore di Nadia #Isola -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) A quasi una settimana dalla messa in onda della seconda puntata de L'Dei Famosi 2018, sembra che non si parli d'altro:rischierebbero l'eliminazione immediata dal gioco honduregno.tacciadi: le indiscrezioni che non ti aspetteresti Ad un giorno dalla messa in onda della terza puntata de L'Dei Famosi, è spopolata online la news di Gossip che vede l'attrice e naufragaschierarsil'ex-Mejor naufrago del reality honduregno, alias. "avrà tempo per crescere; io potrei avere adesso l'età di sua madre, mi spiace che non ci sia più ma che gli venga in sonno a dirgli 'bello di mamma, mi sa che ti stai comportando male'... è offensivo sentirsi dire che a 50 anni dovrei starmene a casa e non in Honduras", ha recentemente affermato la giunonica naufraga, la quale su L'...