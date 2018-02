Isola dei Famosi 2018 | tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto spunta l’ex fidanzato

Isola dei Famosi - bufera su Nadia Rinaldi : 'Ha parlato della mamma morta di Francesco Monte' : 'Francesco avrà tempo di crescere. Posso avere l'età di sua madre, mi dispiace che non c'è più e che gli venga in sogno per dire: bello di mamma mi sa che non ti stai comportando tanto bene' . LEGGI ...

Jeremias Rodriguez nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi? 'Sono pronto a firmare...' : Jeremias Rodriguez pronto a sbarcare all' Isola dei Famosi ? È la suggestiva ipotesi emersa dopo la presenza del fratellino di Belen e Cecilia , già protagonista del Grande Fratello Vip , a Mattino ...

Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi tra i concorrenti : Dai set cinematografici alle calde spiagge delle Honduras: ecco a voi Nadia Rinaldi una delle naufraghe concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 Nadia Rinaldi è una delle concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 con la complicità dell’inviato Stefano De Martino. Ad animare le calde spiagge di Cayo Cochinos c’è anche l’attrice che molti ...

Isola dei Famosi - il ritorno di Raz Degan e l'arrivo di due riserve : Sono ore decisive quelle che stanno scorrendo in questi ultimi giorni prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo lo scandalo “Canna-gate” e le ultime indiscrezioni che vedono...

“L’hanno pagata…”. Nuovo capitolo scottante sul caso droga all’Isola dei Famosi. Tra urla - accuse - ritrattazioni e sanzioni pesanti - adesso arriva la bomba che nessuno si aspettava. A farla un personaggio che la sa lunga : “È tutto falso” : All’Isola dei famosi tira aria di tempesta e il problema non è certo meterologico. Tutti stiamo seguendo ‘l’affaire’ marijuana che vede coinvolti Eva Henger in qualità di accusatrice e Francesco Monte nei panni dell’accusato. L’ormai ex naufraga ha accusato l’ex di Cecilia Rodriguez di aver fatto uso di sostanze nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del reality e la questione ...