Irina Sanpiter è morta Addio a Magda di “Bianco | Rosso e Verdone” | il ricordo di Carlo

Irina Sanpiter morta : addio a Magda - la moglie di Furio in “Bianco - Rosso e Verdone”. Il ricordo del regista : “La scelsi per i suoi occhioni dolci e malinconici” : Irina Sanpiter, che interpretava Magda, la moglie di Furio in “Bianco, Rosso e verdone” è morta a Roma a 60 anni. Secondo quanto riporta Il Messaggero, da quando ne aveva 27 lottava contro la leucemia. Da otto mesi era ricoverata all’Umberto I. A dare la notizia della scomparsa anche carlo Verdone, che su Facebook scrive: “Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: ...