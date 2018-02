Irina Sanpiter | addio a Magda di Carlo Verdone L' addio di Verdone su Facebook

È morta Irina Sanpiter : l'attrice del film Bianco rosso e verdone Video : Magda è scomparsa. l'attrice Irina Sanpiter che interpretava la parte della moglie di Furio #carlo verdone nella pellicola Bianco rosso e verdone, un classico del #Cinema italiano è morta all'eta' di 60 anni a causa di una lunga e dolorosa battaglia contro la leucemia [Video], scoperta quando era una giovane ventisettenne. l'attrice, nata a Mosca nel 1957, era ricoverata da tempo all'ospedale Umberto I di Roma, dove è deceduta e a farlo sapere è ...

Addio a Irina Sanpiter - la Magda di Carlo Verdone : 'Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: Irina Sanpiter, la Magda di Bianco, Rosso & Verdone. Sono molto triste, addolorato'. Annuncia così ...

Irina Sanpiter - il ricordo di Verdone : 'La mia Magda - dolce e malinconica' : 'Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: Irina Sanpiter, la Magda di Bianco, Rosso & Verdone. Sono molto triste, addolorato'. Inizia così il ...

Morta l'attrice Irina Sanpiter - la Magda di 'Bianco - rosso e Verdone' : Vita e carriera - Irina era nata a Mosca nel 1957 e, fin da piccola, aveva manifestato interesse per la carriera da attrice . Dal teatro era passata al mondo del cinema . Il grande pubblico l'ha conosciuta grazie al film di Carlo Verdone del 1981, in cui interpretava la moglie esasperata del logorroico Furio. Ha sposato il produttore musicale Toni ...

