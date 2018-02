Iran | la rivoluzione non indossa veli

Napoli - rivoluzione estiva : a giugno Sarri e 3 big dIranno addio? Video : La sessione invernale si preannunciava molto movimentata per quanto riguarda il Napoli di Maurizio Sarri, ma per il momento non sono ancora arrivati grandi colpi da parte del ds Giuntoli. A giugno però i partenopei vivranno la vera e propria rivoluzione perché a dire addio alla societa' di Aurelio De Laurentiis potrebbero essere in tanti, a partire dal tecnico toscano, il quale ha numerosi estimatori soprattutto all'estero. A rlo potrebbero ...

Iran - il pericolo non è una nuova rivoluzione. Ma un’altra sanguinosa repressione dei giovani : L’accordo sul nucleare Iraniano, uno degli obiettivi centrali della politica estera dell’amministrazione Obama, aveva come scopo primario la riappacificazione dell’Occidente con una nazione strategica in una regione calda ormai da diversi decenni. I vantaggi per Washington erano più politici che economici, il fracking ha infatti aperto un nuovo capitolo nello sfruttamento degli idrocarburi per le multinazionali nord americane. In ...

Iran - Guardiani della rivoluzione : "La sommossa è stata sconfitta - agitatori all'estero addestrati da Usa" : I Guardiani della rivoluzione in Iran, fedeli direttamente all'ayatollah Ali Khamenei, dichiarano finite le proteste di piazza. I Pasdaran sono intervenuti "in maniera limitata", nelle province di Isfahan, Lorestan e Hamedan. Lo ha detto lo stesso capo dei Pasdaran, Mohammad Ali Jafari.