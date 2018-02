Inter | Spalletti duro | Sfiducia e poco carattere | colpa mia | sono

Inter - Spalletti amaro : 'Dimostriamo di avere un carattere debole' : ' Ci vuole sempre - continua il tecnico ai microfoni di Premium Sport - il lavoro quotidiano per andare avanti. Siamo in difficoltà, non vinciamo da tanto e non riusciamo più a essere fluidi come lo ...

Inter-Crotone 1-1 - Barberis risponde a Eder. Spalletti non si sblocca : Sarà per un'altra volta, l'undicesima a questo punto. L'Inter infila il decimo risultato consecutivo senza vittorie tra campionato e Coppa Italia pareggiando al Meazza 1-1 contro il Crotone. Il gol di ...

Ciao ciao San Culino : a furia di giocare male l’Inter finisce per non vincere più! Spalletti credeva di poter non giocare al calcio all’infinito? : l’Inter, con sei pareggi e due sconfitte, ha eguagliato la sua peggior striscia negativa di partite senza successi in Serie A (otto di fila), ai nerazzurri non succedeva da maggio 2017. Ebbene, questo dato statistico fa sì scalpore, ma era quantomeno prevedibile. In tanti sino a qualche settimana fa hanno tirato in ballo San Culino, una squadra che giocava male, molto male, ma otteneva risultati. In quella fase della stagione però, si poteva ...

DIRETTA/ Inter-Crotone (risultato finale 1-1) streaming video e tv : impresa di Zenga che rallenta Spalletti : DIRETTA Inter Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la 23^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:40:00 GMT)

Pessima Inter - il disastro continua : il Crotone gioca alla grande a San Siro - ennesimo crollo della truppa-Spalletti : 1/11 Spada/LaPresse ...