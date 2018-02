Ingovernabilità totale

huffingtonpost

(Di domenica 4 febbraio 2018) Cambia poco rispetto alla settimana scorsa e forse la notizia più significativa riguarda l'andamento della coalizione guidata dal PD, all'interno della quale la lista Più Europa - Bonino sale al 2,6%. Cala leggermente il M5S e complessivamente resta stabile l'aggregato di centro-destra, mentre Liberi e Uguali si riconferma oltre il 7%. L'insieme di questi lievi spostamenti, toglie una manciata di seggi al M5S e ne fa recuperare qualcuno al PD.Stabile – dopo gli aumenti delle scorse settimane - l'affluenza. L'incertezza sul risultato finale resta elevata con 86 seggi alla Camera ancora in gioco e 38 al Senato.Con questi andamenti, non ci sarebbe governabilità. Guardando alla Camera al centro – destra infatti, benché largamente in testa, mancherebbero 26 seggi per la maggioranza assoluta; ad un ipotetico Governo del Presidente ne mancherebbero 18; ...