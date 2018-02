Infortunio Mertens | brivido per il Napoli | l’attaccante si ferma contro il Benevento

calcioweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2018)– Si sta giocando la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campoin una gara che ha dato importanti indicazioni. A 10 minuti dal termine la squadra di Maurizio Sarri è in vantaggio per 0-2 grazie alle reti die Hamsik. Non solo buone notizie però per il, nei minuti finaliper, la gamba sinistra dell’attaccante ‘si gira’, brividi in campo per gli azzurri. Il calciatore prova a rientrare ma poi chiama il cambio, in campo Rog. Accertamenti nelle prossime ore ma c’è ansia per il… L'articoloper il: l’attaccante siilsembra essere il primo su CalcioWeb.