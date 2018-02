Infortunio Matuidi | altro guaio per Allegri | entra Marchisio

Infortunio Matuidi / Juventus news - non si allena : contusione alla coscia con versamento. Salta il Chievo? : INFORTUNIO MATUIDI, Juventus news: il centrocampista francese non si è allenato questa mattina a Vinovo. contusione alla coscia con versamento, salterà probabilmente la trasferta di Chievo.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:17:00 GMT)