Incidente sulla Comiso Ragusa | 3 feriti

Incidente sulla Siena-Firenze - auto vola nella scarpata : auto vola nella scarpata sulla Siena-Firenze . L' Incidente venerdì primo febbraio, poco prima delle 22. Per cause ancora in fase di accertamento, l' auto , mentre stava viaggiando in direzione Siena, ...

C'è stato un grave Incidente sulla A26 : una persona è morta e altre decine sono ferite : Questa mattina c'è stato un incidente che ha coinvolto circa 20 veicoli sulla A26, l'autostrada che collega Voltri (a ovest di Genova) e gravellona Toce, in Piemonte: una persona è morta e altre 29 sono ferite, due di loro in