Impresentabili | Di Maio sfida Renzi | faccia ritirare quelli Pd

Di Maio - Renzi ritiri Impresentabili : ANSA, - CAGLIARI, 4 FEB - "Chi si è permesso di diffamare il M5S dicendo che abbiamo in lista degli impresentabili si faccia un esame di coscienza". Così il capo politico del Movimento Cinquestelle, ...

Di Maio : Renzi ritiri Impresentabili Pd : 12.26 "Daremo a Matteo Renzi lo stesso modulo che ieri ha compilato Emanuele Dessì come atto di impegno per rinunciare alla candidatura in modo che lo utilizzi per far rinunciare alla candidature gli impresentabili del suo partito".Così Di Maio,candidato premier M5S,a Cagliari. E replicando al segretario Pd che vede già pronta la coalizione tra M5S e Lega, dice: "La larga coalizione è quella che si è formata attorno alla legge elettorale tra ...

Elezioni : Di Maio - presto elenco candidati Impresentabili : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "presto avrete l'elenco di tutti i candidati impresentabili, vedrete quanti ce ne sono...". Così Luigi Di Maio parlando a Palermo dei candidati a suo dire 'impresentabili'.

Elezioni : Di Maio - Dessì? Ora si parli dei veri Impresentabili come Cesaro : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Ora io spero che si possa parlare dei veri impresentabili, non Emanuele Dessì che è incensurato. Parlo, ad esempio, di Luigi Cesaro, che faceva l'autista del boss della Nuova Camorra organizzata, candidato in Campania con il centrodestra. E si possa parlare anche di tu

Di Maio : non candidare Impresentabili : 20.20 Il candidato prenier per il M5S, Luigi Di Maio, torna ad appellarsi alle forze politiche affinché non inseriscano candidati" impresentabili" nelle liste alle prossime elezioni. "Oggi, nella Giornata contro la corruzione, invito tutte le forze politiche ad abbandonare le chiacchiere e a prendere l'impegno di non candidare gli impresentabili. Non credo succederà ma magari ci stupiranno", ha detto il candidato premier di M5S.