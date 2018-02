Il sindaco di Macerata: Chi era razzista adesso si è armato di pistola (Di domenica 4 febbraio 2018) "Cosa è successo? Chi era razzista adesso si è armato di pistola e chi non lo era lo sta diventando". Il sindaco di Macerata, Romano Carancini, lancia un grido d'allarme all'indomani del raid contro gli immigrati compiuto dall'italiano Luca Traini. Il primo cittadino ammette la presenza di numerosi immigrati in città e dice: "È vero, ci sono tantissimi stranieri qui a Macerata, fino a qualche anno fa non era così, ma noi politici dobbiamo stare attenti ai messaggi che lanciamo. La propaganda di Matteo Salvini purtroppo sta avendo successo. Qui prima la Lega non esisteva, invece adesso sì. Poi arriva un pazzo e spara in mezzo alla strada".Già ieri il sindaco aveva dichiarato: "L'odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto. Quello che sta accadendo in questi giorni in ... ilgiornale (Di domenica 4 febbraio 2018) "Cosa è successo? Chi erasi èdie chi non lo era lo sta diventando". Ildi, Romano Carancini, lancia un grido d'allarme all'indomani del raid contro gli immigrati compiuto dall'italiano Luca Traini. Il primo cittadino ammette la presenza di numerosi immigrati in città e dice: "È vero, ci sono tantissimi stranieri qui a, fino a qualche anno fa non era così, ma noi politici dobbiamo stare attenti ai messaggi che lanciamo. La propaganda di Matteo Salvini purtroppo sta avendo successo. Qui prima la Lega non esisteva, invecesì. Poi arriva un pazzo e spara in mezzo alla strada".Già ieri ilaveva dichiarato: "L'odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto. Quello che sta accadendo in questi giorni in ...

Altre notizie : Il sindaco di ...

Il grido amaro di Romano Carancini - sindaco di Macerata - ad Huffpost : "Chi era razzista si arma - chi non lo era lo sta diventando" : "Ci hanno messo duramente alla prova, colpito e ferito". Il sindaco di Macerata, Romano Carancini del Pd, è scioccato. Si trova proprio in piazza della Vittoria, dove ieri è stato arrestato Luca Traini mentre faceva il saluto fascista avvolto in una bandiera tricolore, in mezzo ai fasci littori del monumento in onore della grande Guerra, dopo aver colpito all'impazzata immigrati incrociati lungo la strada e aver sparato contro la ... : "Ci hanno messo duramente alla prova, colpito e ferito". Ildidel Pd, è scioccato. Si trova proprio in piazza della Vittoria, dove ieri è stato arrestato Luca Traini mentre faceva il saluto fascista avvolto in una bandiera tricolore, in mezzo ai fasci littori del monumento in onore della grande Guerra, dopo aver colpito all'impazzata immigrati incrociati lungo la strada e aver sparato contro la ...

Sparatoria a Macerata contro gli immigrati : le dichiarazioni del sindaco Romano Carancini : “L’odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto”. Sono le parole del : “L’odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto”. Sono le parole del

sindaco Macerata : rispettare - non odiare : 14.37 "I cittadini abbiano rispetto di tutti, l'odio non sopraffaccia il rispetto delle persone", "non vorrei che tutto ciò innescasse qualcosa che non deve essere". E' l'appello del Sindaco di Macerata, dopo che un uomo ha sparato per le vie della città da una macchina, ferendeo sei stranieri di colore. Intanto si apprende che Luca Traini,il 28enne fermato per la sparatoria e che ha ammesso di essere il responsabile, alle elezioni ... : 14.37 "I cittadini abbiano rispetto di tutti, l'odio non sopraffaccia il rispetto delle persone", "non vorrei che tutto ciò innescasse qualcosa che non deve essere". E' l'appello deldi, dopo che un uomo ha sparato per le vie della città da una macchina, ferendeo sei stranieri di colore. Intanto si apprende che Luca Traini,il 28enne fermato per la sparatoria e che ha ammesso di essere il responsabile, alle elezioni ...

Macerata - spari da un'auto - almeno 6 immigrati feriti : l'uomo è stato bloccato. Il sindaco "Restate in casa" : Macerata - Sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,... - Sparatoria in corso a. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei isegnalati, tuttia quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...

Macerata : spari da auto in corsa - almeno 2 feriti. sindaco : 'Restate in casa' : Chiuse diverse strade. E' caccia ad un'auto nera. Secondo il Corriere Adriatico i feriti sono sei di cui quattro in gravi condizioni : Chiuse diverse strade. E' caccia ad un'nera. Secondo il Corriere Adriatico i feriti sono sei di cui quattro in gravi condizioni

Terrore a Macerata - sparatorie in strada. Il sindaco : "Restate in casa" : Momenti di Terrore a Macerata: una serie di sparatorie ha avuto luogo nelle vie della città. Secondo le informazioni riportate dalle agenzie di stampa, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un'Alfa... : Momenti di: una serie diha avuto luogo nelle vie della città. Secondo le informazioni riportate dalle agenzie di stampa, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un'Alfa...

Macerata - spari da un'auto in centro - almeno 4 stranieri feriti. Il sindaco : "Restate in casa". Città blindata : Macerata - Sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola, a quanto si è appreso, sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera, con a bordo due persone dalla pelle chiara. L'auto sta... - Sparatoria in corso a. I colpi di pistola, a quanto si è appreso, sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera, con a bordo due persone dalla pelle chiara. L'auto sta...