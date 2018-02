Il razzista e gli sciacalli

ilgiornale

: Chi alimenta l’odio e la violenza #razzista e xenofoba contro i #migranti e gli da uno spazio politico ed elettoral… - titti_disalvo : Chi alimenta l’odio e la violenza #razzista e xenofoba contro i #migranti e gli da uno spazio politico ed elettoral… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Tanto tuonò che piovve. Una tempesta si è abbattuta ieri sulla campagna elettorale seminando lo scompiglio. Un segno profondo che ha la faccia poco rassicurante di un ragazzo di Macerata che ieri ha scorrazzato in auto per la città sparando a tutti gli immigrati che gli si presentavano a tiro. Si chiama Luca Traini, ha 28 anni, è in cura psichiatrica. Quando lo hanno fermato aveva già ferito sei persone. Non ha opposto resistenza, si è avvolto le spalle con un tricolore e ha fatto il saluto romano davanti a un monumento dei caduti. Questa è una storia di follia mixata a odio e violenza, dello sfregio alla nostra bandiera che mai potrà sventolare come paravento di un assassino, per di più.Ma in questa storia tragica c'è di più, cioè non aver voluto ascoltare i tuoni che da anni rimbombano nelle nostre città esasperate da una criminalità d'importazione impunita e che ...