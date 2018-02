Il Papa : 'Il 23 febbraio Giornata di digiuno e di preghiera per la pace' : Papa Francesco esorta tutti a digiunare per la pace il 23 febbraio, primo venerdì di Quaresima. "Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto nel mondo - dice all'°Angelus - invito tutti i ...

Papa : 23 febbraio giornata digiuno pace : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB - "Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima Settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le ...

Papa Francesco : "Il 23 febbraio giornata digiuno per la pace" : "Ognuno può dire concretamente 'no' alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. Perché le vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a tutti!"