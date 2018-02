Il Napoli si riprende il primo posto | Benevento ko 2-0 e Juventus rimessa a distanza

Doppio Mertens ribalta il Bologna - il Napoli si riprende il primo posto : Napoli e Bologna si affrontano al San Paolo in Serie A per la 59esima volta: nei precedenti si contano 26 vittorie del Napoli , 23 pareggi e 9 successi degli emiliani, l'ultimo nel 2012. La...

Il Napoli riprende gli allenamenti : Ripresa della preparazione per il Napoli dopo la settimana di vacanze in occasione della sosta del campionato . Gli azzurri di Sarri hanno cominciato a preparare il match contro l'Atalanta, anticipo ...

Calcio - Serie A : il Napoli si riprende la vetta - Benevento seconda vittoria di fila : C'è il Napoli che ribalza in testa alla classifica. Ma la notizia della ventesima giornata di Serie A (la prima del girone di ritorno) è il successo del Benevento per 3-2 sulla Sampdoria . Il secondo ...

Il Napoli espugna Torino 3-1 e si riprende il primo posto in classifica : Il Napoli di Sarri approfitta dello scivolone dell'Inter e si riprende il primo posto in classifica. Gli azzurri hanno sconfitto per 3-1, a domicilio, il Torino di Sinisa Mihajlovic grazie alle reti di Koulibaly, Zielinski e Hamsik che hanno annichilito i padroni di casa nel primo tempo. Grandissimo traguardo per Hamsik che raggiunge Diego Armando Maradona in cima alla classifica dei marcatori, di tutti i tempi, della storia del club ...