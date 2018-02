Il Napoli risponde alla Juve e resta al comando

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli in campo per rispondere alla Juventus! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:21:00 GMT)

Il Napoli risponde alla Juve : 3-1 al Bologna : Il Napoli risponde alla Juve: 3-1 al Bologna Due gol in una manciata di minuti, Verdi subito fuori per stiramento poi gli azzurri portano a casa il match. Genoa-Udinese 0-1,Torino-Benevento 3-0, Cagliari-Crotone 1-0 e Fiorentina-Verona 1-4. Ora Milan-Lazio, stasera Roma-Samp Continua a leggere L'articolo Il Napoli risponde alla Juve: 3-1 al Bologna sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli risponde a De Laurentiis : «Il tuo compito è vincere» : Striscione indicativo quello spuntato nelle prime ore del giorno a Via Marina, nel centro città. Una risposta nemmeno tanto velata alle parole di Aurelio De Laurentiis, che nelle ultime ore...

I calciatori, si sa, sono da sempre gli idoli dei ragazzini italiani, che sognano di diventare come loro. Immaginatevi di avere 12 anni, di commentare un link sui social, e di avere una risposta diretta da un campione di Serie A: sareste al settimo cielo, ma non è questo il caso del piccolo tifoso del Napoli, che è stato coinvolto in un pesante scambio di battute con Stefano Sturaro. Lo scambio di insulti e le scuse del giocatore Il primo ...

Napoli chiama - Vrsaljo risponde : 'Voglio l'Italia' : Il Napoli chiama, Vrsaljko risponde presente. Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta le sensazioni raccontate dal terzino croato ex Genoa e Sassuolo: 'Voglio l'Italia' . Ora bisogna convincere l'Atletico Madrid di Simeone.

Napoli - Mario Rui : 'Non voglio rispondere a chi dice che le seconde linee del Napoli non sono di livello' : Mario Rui, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Napoli-Fiorentina: 'Abbiamo la possibilità di tornare in vetta, non dobbiamo dimenticare le ultime gare perché non siamo riusciti a fare il nostro calcio. Bisogna pensare a ...

Higuain vuole esserci per la sfida col Napoli e risponde agli insulti su Instagram : Ieri Gonzalo Higuain si è operato alla mano e l’intervento è perfettamente riuscito. Non si sa ancora, però, se l’attaccante bianconero sarà in campo Venerdì per la sfida col Napoli e le sue condizioni, come evidenziato dal comunicato diramato dalla Juventus nella serata di ieri, verranno valutate giorno per giorno. Stamattina il Pipita sul suo […] L'articolo Higuain vuole esserci per la sfida col Napoli e risponde agli insulti su ...

La Juventus risponde a Napoli e Inter : 3-0 al Crotone e terzo posto in classifica : La Juventus di Massimiliano Allegri risponde prontamente a Napoli e Inter, vittoriose su Udinese e Cagliari, batte per 3-0 il Crotone di Davide Nicola e si porta al terzo posto in solitaria a meno due dai nerazzurri e a meno quattro dagli azzurri. I gol di Mario Mandzukic, Mattia De Sciglio, alla prima gioia in Serie A, e Medhi Benatia, hanno permesso ai bianconeri di ottenere un successo impotante che riscatta così parzialmente la bruciante ...

