Il centrosinistra di Prodi oggi non esiste più

huffingtonpost

: #Prodi ha detto una incontestabile verita: per far argine al populismo di 5Stelle e alle pulsioni estremiste di Sal… - pierofassino : #Prodi ha detto una incontestabile verita: per far argine al populismo di 5Stelle e alle pulsioni estremiste di Sal… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) "Nessun padre disconosce il proprio figlio. Siccome è il padre fondatore delcorrettamente continua a fare di tutto per sostenere quell'idea. Un'idea che perònonpiù". Così il leader di Leu Pietro Grasso, ospite di 1/2h in più su Rai Tre. "Ilideato da- rimarca Grasso - nonpiù perché le politiche del Pd non sono più politiche di sinistra"."Ho usato il termine terrorismo, non bisogna usare il termine 'follia' perchè sembra giustificare quel comportamento. terrorismo perchè crea obiettivamente paura e terrore, oltre alle finalità del razzismo, visto che tutte le vittime erano persone di colore. L'imputazione è per me corretta".Lo ha detto il leader di Liberi e Uguali e presidente del Senato, Pietro Grasso, a In mezz'ora in più, su Rai ...