Il centrodestra è in vantaggio sulle altre forze politiche

Sondaggio - il centrodestra vicino alla maggioranza assoluta : vantaggio sugli inseguitori del 10% : Sono bastate appena due settimane del 2018 per spazzare via l'incertezza sull'esito del voto alle prossime elezioni del 4 marzo. In base alla supermedia realizzata da Youtrend per l'agenzia Agi, sulla ...

Il centrodestra consolida il vantaggio - ma sono i Cinquestelle il primo partito : Il 2018 si apre con il botto. Non un 'botto' di Capodanno, ma uno molto più simbolico, eppure con conseguenze potenzialmente dirompenti: il Centrodestra è ormai la prima area politica con circa 10 punti di vantaggio. È quello che emerge dalla nostra Supermedia dei sondaggi, la prima di questo 2018. Chi pensava che l e tendenze emerse negli ultimi mesi del 2017 si potessero ...

Sondaggi - il Pd in caduta libera tra Natale e Epifania. centrodestra in vantaggio ma lontano dal 40%. M5s primo partito : Forte ma forse non abbastanza. Il Centrodestra è di gran lunga il primo in classifica, ma il 40 per cento resta lontano. Lo conferma una volta di più un Sondaggio Emg per il TgLa7. La situazione delle tendenze del consenso dei partiti è più o meno ingessata da alcune settimane. Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, per esempio, continuano con il travaso di preferenze da una parte all’altra e infatti il risultato fa più o meno ...

Elezioni - Renzi : "La partita è aperta - il centrodestra non è in vantaggio" : Ma - aggiunge severo - il Cavaliere è uno straordinario pericolo per l'economia italiana. L'ultima volta che hanno governato assieme hanno portato il Paese al limite del baratro: credo che gli ...

Renzi : "centrodestra in vantaggio? Partita è aperta" : "Per me Berlusconi non è un pericolo per la democrazia ma è uno straordinario pericolo per l'economia in Italia . L'ultima volta che ha governato ha portato il Paese a un centimetro dalla bancarotta".