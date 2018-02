I risultati e la classifica dopo la 20Giornata del campionato di Promozione

risultati SERIE C/ Classifica aggiornata : pari con emozioni nel finale a Matera. Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e Diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:18:00 GMT)

III Categoria Sicilia - la giornata - risultati e classifica - Magazine Pragma : La giornata: Game Sport Ragusa Atl Donnalucata 4-1 San Paolo Vittoria 2-1 Criscione Lupis Mazzarelli : 7-1 Monterosso Real Ragusa 3-4 Primavera Acatese Cassaro 1-0 La classifica San Paolo 27 ...

risultati SERIE A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli avanti con un capolavoro di Mertens : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:30:00 GMT)

risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli in campo per rispondere alla Juventus! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:21:00 GMT)

risultati SERIE C/ Classifica aggiornata : il Pisa accorcia sul Livorno - ora il Matera! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e Diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:13:00 GMT)

Classifica Serie B/ risultati 24^ giornata : show al Manuzzi - il Cesena vince 4-3! : Classifica Serie B, Risultati 24^ giornata: il Frosinone vola a +3 sulla coppia che insegue, l'Empoli domina il Palermo. Nel posticipo della domenica pirotecnica vittoria del Cesena(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:00:00 GMT)

6 NAZIONI 2018 - RUGBY/ risultati e classifica - O'Shea : rabbia e orgoglio dopo l'Inghilterra : 6 NAZIONI: ha preso ufficialmente il via il più importante torneo di RUGBY dell'Emisfero nord. Il Galles strapazza la Scozia, l'Irlanda ha la meglio sulla Francia. Oggi Italia-Inghilterra.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 19:57:00 GMT)

risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Catania resta al passo nel girone C : Risultati Serie C, Classifica aggiornata e diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:19:00 GMT)

Serie A oggi live - le partite. Diretta - risultati - classifica e marcatori : Apre la domenica calcistica Verona-Roma. Poi in campo Atalanta-Chievo, Bologna-Fiorentina, Cagliari-Spal, Juventus-Sassuolo, Udinese-Milan. Stasera alle 20.45 Benevento-Napoli. Domani Lazio-Genoa

risultati SERIE A/ Classifica aggiornata : la Roma torna a vincere - ora Juventus e Milan! Diretta live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la Diretta live score delle partite di oggi 4 febbraio 2018 nella 23^ giornata di campionato. La Roma torna a vincere sul campo del Verona(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:18:00 GMT)

risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : in campo - si gioca! Gironi A - C : Risultati Serie C, Classifica aggiornata e diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio sono protagonisti il girone A e il girone C(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:12:00 GMT)

Classifica Serie B/ risultati 24^ giornata : il Frosinone tenta la fuga - oggi Cesena Ternana : Classifica Serie B, Risultati 24^ giornata: il Frosinone vola a +3 sulla coppia che insegue, l'Empoli domina il Palermo e lo aggancia al secondo posto. Domenica il posticipo Cesena Ternana(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:11:00 GMT)

6 NAZIONI 2018 - RUGBY/ risultati e classifica : l'Inghilterra non si nasconde contro l'Italia oggi : 6 NAZIONI: ha preso ufficialmente il via il più importante torneo di RUGBY dell'Emisfero nord. Il Galles strapazza la Scozia, l'Irlanda ha la meglio sulla Francia. oggi Italia-Inghilterra.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:21:00 GMT)

risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta live score : tutti in campo al Bentegodi! (23^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di oggi 4 febbraio 2018 nella 23^ giornata di campionato. Si parte con Verona-Roma.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:10:00 GMT)