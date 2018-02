I migliori giochi multiplayer Android per divertirsi in compagnia

I migliori giochi Nintendo Switch : La Nintendo Switch si è rivelata essere il solito ottimo prodotto realizzato da Nintendo. Si tratta di una console ibrida ed è proprio questo che la contraddistingue e la fa spiccare nel gruppo delle console. Grazie al lavoro fatto da Nintendo, possiamo giocare sia in mobilità e sia seduti comodamente sul divano davanti al televisore. Purtroppo non sono stati sviluppati un gran numero di videogiochi ma abbiamo deciso di raccogliervi i migliori ...

Nintendo Switch - i migliori giochi per adulti : Nintendo è un po’ la Disney dei videogiochi e la sua comunicazione è sobria, colorata, pulita; il pubblico di riferimento è quello delle famiglie e il codice di comunicazione spudoratamente family oriented. giochi come Super Mario o Zelda, anche nelle loro ultime incarnazioni (Odissey e Botw) sono giganteschi, splendidi cartoni animati interattivi. Questo non vuol dire che sulle console Nintendo non si trovino titoli per un pubblico più ...

Ecco i 50 migliori giochi del 2017 secondo Game Informer : Il 2018 si appresta ad essere un anno abbastanza ricco di uscite di peso, già la scorsa settimana un certo Monster Hunter World è approdato su Xbox One e PS4 e, nonostante il primo mese dell'anno sia ormai agli sgoccioli, Ecco che Game Informer stila la sua lista dei 50 migliori giochi dell'anno passato.Come segnala Nintendoeverything, tra i vari giochi figurano Resident Evil 7, Yakuza 0, Nioh, il solito The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ...

Giochi offline Android e senza Internet : ecco i migliori : Non sempre per giocare c’è bisogno di ricorrere alla connessione Internet: per questo motivo abbiamo voluto raccogliere quelli che reputiamo gli attuali migliori Giochi offline Android. Spesso, quando capita di stare in fila ad uno sportello ad esempio, casualmente ci ritroviamo sempre dove il traffico dati Internet del nostro smartphone Android non va come dovrebbe. Di connessioni Wi-Fi libere non si vede neanche l’ombra. Cosa fare ...

Giochi di Favij online gratis : dove trovare i migliori : dove trovare i migliori Giochi on line di Favij? Favij, alias Lorenzo Ostuni, di Borgaro Torinese, è uno dei più famosi youtuber italiani del momento. I suoi video hanno ottenuto uno straordinario successo – parliamo di milioni di visualizzazioni – e sono molto amati dai teenager e anche da tutti i giocatori seriali del webun po’ più cresciutelli. Favij è diventato famoso grazie alla sua idea di riprendersi mentre affronta in diretta le sfide ...