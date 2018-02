I corpi di 16 migranti sono stati recuperati al largo del Marocco

Migranti - recuperati 20 corpi a Melilla : 9.30 Le autorità di Spagna e Marocco hanno recuperato una ventina di cadaveri, affioranti in mare, a circa 4-5 miglia dalla costa di Melilla , l'enclave spagnola sulle coste marocchine.I cadaveri a pelo d'acqua erano stati avvistati in mare da una nave passeggeri. Gli immigrati, tutti di origine subsahariana,probabilmente sono naufragati mentre tentavano di raggiungere le coste spagnole a bordo di imbarcazioni precarie.

Libia - 90 migranti dispersi in mare dopo il naufragio. “Dieci corpi riaffiorati” : Novanta migranti, in gran parte pakistani, sono dispersi in mare e si presume siano morti a causa del naufragio di un barcone al largo delle coste libiche. Lo ha fatto sapere l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Dieci corpi sono affiorati sulle coste libiche, tra cui otto pakistani e due libici, mentre ci sono tre sopravvissuti“, ha dichiarato la portavoce Olivia Headon a Ginevra. L'articolo Libia, 90 ...