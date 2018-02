I 60 anni di Fabrizio Frizzi | Dopo l' ictus combatto ancora contro la malattia

Fabrizio Frizzi - 60 anni del ragazzo del piccolo schermo 'La vita è meravigliosa' : Dalla tv dei ragazzi, i capelli da Napo orso capo e gli occhiali con la montatura da secchione, ai successi del sabato sera, Fabrizio Frizzi è uno dei volti più amati della tv. Il 5 febbraio compie 60 ...

Fabrizio Frizzi compie 60 anni : 'Sto combattendo contro la malattia. Ma non è ancora finita' : Ha iniziato a far radio a 18 anni, teatro a 19, tv a 20. Il sorriso tenero sempre stampato sul volto, il garbo e l'ironia che da sempre fanno parte del suo dna. Il 5 febbraio Fabrizio Frizzi compie 60 ...

Al via i firmacopie di Fabrizio Moro per la raccolta Parole - Rumori e anni : date dell’instore tour dopo Sanremo : Alla vigilia del ritorno a Sanremo, stavolta per la prima volta in coppia, è stato annunciato il calendario dei firmacopie di Fabrizio Moro, che presenterà al pubblico il best of Parole, Rumori e Anni Vol.1 in uscita il 9 febbraio. La raccolta da 13 canzoni è un modo per celebrare il decennale di carriera, l'Anniversario dell'uscita del fortunato album Pensa, ma senza rinunciare all'originalità, visto che i brani sono "ri-arrangiati, ...

Fabrizio de Andrè - Principe Libero/ Luca Marinelli : successo di critica per il romano nei panni del genovese : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: Luca Marinelli interpreta il ruolo del poeta della musica italiana nel film diretto da Luca Facchini e nelle sale il 23 gennaio prossimo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Fabrizio Moro : in arrivo la raccolta “Parole - Rumori e anni parte 1” : Fabrizio Moro ha annunciato l’uscita del suo nuovo progetto discografico. Si intitolerà “Parole, Rumori e Anni parte 1” e sarà una raccolta con 13 brani che più hanno segnato la carriera del cantautore romano. Uscirà venerdì 9 febbraio. [arc id=”fb02104a-efa7-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Ad annunciarlo ai fan è stato proprio Fabrizio, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. La raccolta sarà seguita da una ...

Valerio Staffelli contro Fabrizio Del Noce/ La microfonata ancora 'impunita' : "passati 15 anni - quando paghi?" : Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha condiviso un post su Fabrizio Del Noce, l'ex direttore di Rai 1, protagonista della "celebre" microfonata per la quale fu condannato.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:37:00 GMT)